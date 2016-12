Pooh con Il Volo verso gli Usa

12:33 - Da venerdì 18 ottobre nelle radio arriva "Pierre", il brano dei Pooh cantato insieme al trio Il Volo ospiti speciali questa estate durante l'Opera Seconda in Tour. Il brano è la bonus track di "PoohBox", il cofanetto in uscita martedì 29 ottobre, che conterrà un doppio cd e doppio dvd live e altre sorprese per i fan. A novembre tour in Italia, Usa e Canada.

“Pierre”, brano originariamente contenuto nell’album “Poohlover” del 1976, ma dal testo attuale, è stato totalmente riarrangiato per orchestra sinfonica (come nella versione contenuta nell’ultimo disco dei Pooh “Opera Seconda”).



A novembre i Pooh tornano sui palchi dei teatri in Italia, in Canada e negli Stati Uniti, con l’ultima parte di “Opera Seconda in Tour”, la tournée che ha registrato uno straordinario successo di pubblico con più di 120 mila presenze durante le 70 date dell’ultimo anno: uno spettacolo con tutte le grandi canzoni della loro carriera, in cui Roby, Dodi e Red, con Danilo Ballo alle tastiere aggiunte e Phil Mer alla batteria, sono accompagnati dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Per info: www.pooh.it / www.cosedimusica.it