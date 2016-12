Tgcom24 >

Paul Walker, protagonista di Fast&Furious<br>è morto in un incidente stradale 1 dicembre 2013 Paul Walker, protagonista di Fast&Furious

L'attore, che ha recitato in cinque dei sei film della serie, era a bordo di una Porsche guidata da un amico: l'auto è uscita di strada ad altissima velocità e si è schiantata contro un albero, prendendo fuoco

13:48 - Uno dei protagonisti dei film della serie "Fast&Furious", Paul Walker, è morto in un incidente d'auto a Los Angeles: la Porsche guidata da un amico è uscita di strada ad alta velocità colpendo un albero e incendiandosi. Walker, 40 anni, era giunto al successo interpretando il ruolo di Brian O'Connor, agente infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche, recitando in 5 dei 6 film della serie al fianco di Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

La notizia della morte dell'attore è stata data su Facebook dal suo staff: "E' con il cuore davvero a pezzi che dobbiamo confermare che Paul Walker è morto in un tragico incidente d'auto. Era in una vettura guidata da un amico ed entrambi hanno perso la vita", si legge nel post.



Walker e l'amico si stavano recando a una serata di beneficenza organizzata dall'associazione dell'attore, Reach Out Worldwide, a Valencia in Santa Clarita, a circa 50 chilometri da Hollywood, per raccogliere fondi per le vittime del tifone Haiyan nelle Filippine. L'incidente si è verificato a 250 metri dall'ingresso del parcheggio.