Miley Cyrus hot con Babbo Natale

14:18 - Il "Merry Christmas" di Miley Cyrus sa di scandaloso. Prima di esibirsi allo Staples Centre in Los Angeles ha postato una foto su Twitter in cui appare con un babbo Natale in pose davvero hot: la cantante infatti armeggia con un tubo di carta che piazza proprio all'altezza dei genitali del ballerino. Poi durante lo show ha dato il meglio di sé. Insomma, la star dissacra anche il Natale. Tutto normale per una che ha fatto della trasgressione la sua fede.