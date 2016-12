Max Pezzali: "Un tour per celebrare 20 anni di carriera e inviterò Mauro Repetto"

10:29 - Ventotto canzoni e oltre due ore di festa e celebrazione di vent'anni di carriera. Max Pezzali ha lanciato "Max 20 Live Tour" con prima tappa al PalaBam di Mantova sold out. "Ho perso 24kg e sul palco mi sono divertito perché sono riuscito a scatenarmi", ha detto il cantante a Tgcom24. Previsti grandi ospiti a Roma e Milano. Di certo in una data top secret ci sarà anche l'ex 883 Mauro Repetto.

Il concerto si è aperto col nuovo singolo "Ragazzo inadeguato", "I cowboy non mollano" (che è anche il titolo della sua autobiografia), la canzone che ha spopolato questa estate "L'Universo tranne noi". A seguire i grandi successi come "Gli anni" (sul megaschermo scene di film e telefilm cult da "Ritorno al futuro" a "Happy Days"), "Come mai", "Sei un mito" (accompagnato dal videoclip originale in bianco e nero con Repetto), "Hanno ucciso l'uomo ragno", ma anche "La regola dell'amico", "Con un deca" arricchita dal botto di otto cannoni con banconote false di dieci mila lire col viso di Pezzali e "Nord Sud Ovest Est". A chiudere il medley acustico tra pianoforte e chitarre "Nient'altro", "Ti sento", "Io ci sarò", "Eccoti", "Canzone d'amore". Infine "Sempre noi". Il dj Shablo ha mixato in diversi momenti dello show i brani, regalando una atmosfera da disco.



Lo spettacolo è ricco, e in tempi di crisi non è poco, tra scenografia ad effetto e luci calde e avvolgenti con al centro i fan del cantante ripresi più volte dalle telecamere per apparire sui cinque megaschermi. Da segnalare la valida band dall'ex Bluvertigo Sergio Carnevale (batteria) al richiestissimo Davide Ferrario (tastiere, voce, chitarrista) che ha dato la giusta energia ai brani in scaletta.



Max ha tracciato un bilancio della serata al termine del concerto: "Avere un tour che parte bene dal punto di vista dell'allestimento è un buona partenza. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai fan che hanno comprato a scatola chiusa lo spettacolo con sold out quasi ovunque. Io ho voluto ringraziarli con una grande resta in cui celebriamo vent'anni di musica iniziati con gli 883. Quando cantano insieme a me è sempre un bell'effetto e mi arriva tutta la l'energia del pubblico". Dall'annuncio del tour, in poco più di due mesi sono triplicate le date di Milano (18-19 novembre) e Roma (26-27 novembre), molte delle città in calendario a novembre e dicembre hanno già registrato il sold-out, e sono state aggiunte nuove date per il mese di febbraio 2014.