Laura Bono: "Il mio amore per Rita Pavone"

08:27 - Laura Bono torna sulla scena discografica con un omaggio agli anni 60. La cantautrice vincitrice dell'edizione 2005 di Sanremo Giovani lancia "Fortissimo", uno dei brani più famosi di Rita Pavone. Laura è attualmente al lavoro sull'album di inediti, la cui uscita è prevista nel 2014. La cantautrice presenta il video del brano in anteprima a Tgcom24.

Come mai hai scelto proprio "Fortissimo"?

E' una canzone che amo profondamente, mi evoca bei ricordi in quanto era una delle canzoni preferite di mia madre che ascoltava quando ero piccola e lei si muoveva per casa canticchiandola e ballando.



Cosa ti ha colpito della canzone?

Un giorno ero con un amico in studio, lui si è messo a suonarla e io cantandola ho sentito una forte emozione e l'esigenza di inciderla a tutti i costi. Ora la sento un po' anche mia.



Rita Pavone l'ha già ascoltato?

No, non ancora, anche se ammetto che più volte ho avuto il pensiero di fargliela avere, sarei curiosa di saspere che cosa ne pensa... in fondo mi sento legata anche a lei, quando ero piccina avevo partecipato al suo Festival che teneva ad Ariccia. Adoro questa donna!



Perché hai cambiato look e da dove nasce questa esigenza?

Dal 2005 ad ora ne ho cambiati diversi, è una cosa che nasce spontanea... E' un modo di prendersi cura di sé, mi sento bene così come sto adesso ed è importante assecondare i propri bisogni per stare bene, con la testa bianca o con la testa verde non importa, basta che ti piaci.



Cosa puoi anticiparci del nuovo disco?

Posso dire che abbiamo tante canzoni da poter fare un disco triplo! Questo perchè ogni volta che chiudiamo un provino nuovo... tac! Ne scrivo un altro che ci sposta tutto e ti chiedi: e ora quale leviamo? E' ancora tutto aperto e in lavorazione ma sta prendendo un sapore "fortissimo".



Pensi di tornare a Sanremo?

Ogni cosa a suo tempo... Credo di avere delle canzoni importanti, il mio primo obiettivo è quello di realizzarle al meglio.