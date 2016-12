Lady Gaga provoca per vendere

11:18 - Lato B su Facebook, mutandine in aeroporto, nuda in un locale di Londra. Lady Gaga ha fatto della provocazione il suo credo. L'ultima l'ha combinata a X Factor Uk dove si è presentata, alle 21, in costume color carne attirando l'ira dell'Agcom inglese. Una cosa è certa, mai come in questo periodo Miss Germanotta aveva osato così tanto con le trasformazioni: che abbia paura di non vendere l'ultimo album Artpop che arriva il 12 novembre?

Le sta provando davvero tutte: si è fatta immortalare come una statua a Berlino, ha indossato ingombranti cappelli e parrucche in tutto il mondo, occhiali stravaganti, trucco di cera, baffi alla Dalì, trampoli vertiginosi, piume lunghissime. E ancora spogliarelli, invettive contro colleghe, polemiche, per poi tornare al naturale, con i capelli neri, il cappellino da baseball e una camicia a quadretti all'uscita dalla sala di incisione di Londra. Lady Gaga non sa più come far parlare di sé.



Passi la voglia di stupire, che è sempre stata nel suo Dna, ma stavolta sembra proprio che la popstar abbia paura. Di non vendere il terzo album di inediti. Che include anche un brano dedicato a Donatella Versace ("Donatella"), sua grande amica, e "Aura", canzone inserita nella colonna sonora del film "Machete Kills" di Robert Rodriguez che vede Miss Germanotta debuttare come attrice nei panni di La Chameleon. Basteranno per consacrarla regina delle classifiche?