L'Universo attorno a Lodovica Comello

14:35 - Lodovica Comello è pronta per il debutto internazionale da solista. Dopo aver fatto parte della serie tv cult della Disney "Violetta" dove interpreta il ruolo di Francesca, Lodovica debutta con il suo primo album da solista "Universo" in uscita il 19 novembre e anticipato dall'omonimo singolo, il cui video è in anteprima su Tgcom24.

All'indomani di 77 date del tour di Violetta sold out in Argentina, Lodovica è tornata in Italia prima di proseguire con le date nel resto del mondo, per realizzare il suo primo album contenente brani in spagnolo, una cover in inglese e una versione voce e piano del primo singolo “Universo”. L’ album “Universo uscirà in Italia, Argentina e Spagna e nel 2014 Lodovica Comello sarà impegnata anche nel suo primo tour