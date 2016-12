Hulk Hogan "sexy" più di Miley Cyrus

12:56 - A sfidare Miley Cyrus è sceso in campo perfino un peso massimo del calibro di Hulk Hogan. Il famoso lottatore di wrestling ha scimmiottato la popstar cavalcando una palla demolitrice in perizoma, come nel video-scandalo di "Wrecking Ball". L'occasione per dondolare avanti e indietro il suo muscoloso lato B, esaltato da un mini-perizoma, è il lancio della sua compagnia di hosting Hostamania che sarà attiva tra qualche giorno.