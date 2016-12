Francesco Nuti di nuovo sul palco

10:34 - L'applauso più grande è andato a lui, a Francesco Nuti. Quando è salito sul palco al Mandela Forum di Firenze ha commosso tutti: accompagnato dalla moglie, il regista ha salutato il pubblico e ha accennato un sorriso. Ospite d'onore in occasione della serata organizzata dall'associazione Trisomia 21, Nuti è riapparso in pubblico dimostrando ancora una volta tutta la sua tenacia.

Il regista, infatti, è costretto alla sedia rotelle in seguito ad un incidente domestico avvenuto nel 2006 in seguito del quale era entrato in coma. Una vita vissuta sempre agli eccessi, tra il successo dei suoi film di fine anni '80 alla depressione in seguito ai suoi problemi di alcool. Oggi più che mai il regista sembra voler tornare alla normalità, sostenuto dalla famiglia e dal suo indubbio talento.