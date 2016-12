Chiara Galiazzo regina della classifica con MIKA: "Così è scattata la magia tra noi"

09:48 - Chiara Galiazzo ha vinto lo scorso anno "X Factor" e da allora non si è mai fermata. Prima Sanremo, la promozione del disco "Un posto nel mondo", gli spot tv e il tour. Prevista anche una speciale serata acustica al Blue Note di Milano il 22 gennaio. La cantante è anche al primo posto dei singoli con "Stardust" in duetto con MIKA: "Tra noi è scattata la magia", ha rivelato a Tgcom24. Chi vincerà X Factor? "Vedo una finale Michele e Violetta".

Qual è il segreto del successo di "Stardust"?

Abbiamo cantato questo brano lo scorso anno ad 'X Factor' ed è successo qualcosa durante l'esibizione. E' scattata la magia tra noi. E' stata nostra volontà sin da subito volerci incontrare in studio per incidere la canzone. Alla fine è successo a Londra...



Com'è andata?

Benissimo perché quello che mi piace di MIKA è che è super professionale, perfezionista ma anche molto simpatico.



Sei stupita del feeling che hai avuto con lui?

Un po' sì perché mi è capitato di cantare con alcune colleghe ma mai avrei pensato che la mia voce con quella di un uomo avrebbe creato una bella alchimia proprio come è successo con MIKA!



Collaborerete ancora?

Io lo spero tantissimo! "Stardust" è stata una bella opportunità sia per farci conoscere ma anche una dimostrazione che insieme funzioniamo.



Sei in giro con il tour, qual è la risposta del pubblico?

Bellissima. Già prima di partecipare a 'X Factor' facevo diverse serate ai pianobar ma ora è tutto diverso. C'è il teatro, la gente seduta ed è ogni sera un bello scambio di energie tra me e loro. Sono molto soddisfatta.



Quali saranno le sorprese dell'evento al Blue Note di Milano?

Riprendo una sezione del concerto che è tutto acustico e poi ho intenzione di aggiungere anche i brani del disco per proporli in maniera inedita. Ovviamente ci saranno anche diverse cover.



Non ti fermai mai da un anno. Come sarà il tuo 2014?

Lo dedico al nuovo disco. Dallo scorso agosto stiamo valutando le canzoni che diversi autori ci hanno spedito. Ma ci saranno anche canzoni firmate da me, ho voglia di mettermi a nudo, che ci sia molto di me in questo nuovo album.



Chi vincerà X Factor?

Vedo in finale una sfida a due tra Michele e Violetta.



Questi i prossimi appuntamenti di Un posto nel mondo tour 2013: Brindisi il 4 dicembre (Teatro Verdi), Napoli il 5 dicembre (Teatro Acacia), Bergamo il 13 dicembre (Palacreberg), Montebelluna – TV il 14 dicembre (Palamazzalovo), Roma il 16 dicembre (Auditorium Parco della Musica), e Bologna il 17 dicembre (Teatro delle Celebrazioni).