Alessandro Casillo: "Come finisce un amore"

09:25 - Alessandro Casillo dopo aver partecipato al Music Summer Festival su Canale 5, la scorsa estate, è tornato alla musica con un nuovo progetto discografico. Si intitola "Niente da perdere" il singolo del cantante 17enne che racconta di un amore finito e del vuoto che lascia dentro di sé. La canzone anticipa l'uscita del disco prevista per gennaio 2014. A Tgcom24 una anticipazione esclusiva con qualche secondo del nuovo brano.

"Spesso mi chiedono come fa un ragazzo di 17 anni a raccontare di amori finiti - racconta Alessandro - e io mi chiedo se loro si ricordano com’era quando avevano la mia età! E’ vero, sono giovane, e non sempre riesco a capire veramente cos’è quello che sto provando. Cerco di vivere tutto quello che mi 'passa' in modo sincero e istintivo, e provo a capirlo e a raccontarlo nello stesso modo. 'Niente da perdere' parla di una storia che era importante, forse la prima, che si consuma, e finisce. Quindi ne prendi atto, e poi solo il vuoto, niente per cui vale più la pena combattere, niente da perdere, niente da pretendere...'ora nel cuore è dicembre'. Solo freddo".



“Niente da perdere” (prodotto da Carosello Records, da lunedì 21 ottobre in radio e disponibile in digital download) viene presentato nella versione integrale in anteprima da Alessandro domenica 20 ottobre sul palco di “Io Canto”, in onda su Canale 5 in prima serata.