"Veloce come il vento", Stefano Accorsi nel mondo delle corse di auto

Stefano Accorsi torna al cinema nel nuovo film di Matteo Rovere, "Veloce come il vento", in uscita il 7 aprile e liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Ambientato nel mondo delle corse, racconta la storia di una diciassettenne che partecipa al campionato Gran Turismo. Dopo la morte del padre ritrova il fratello sbandato, ex pilota, che la guiderà in un percorso adrenalinico. Tgcom24 vi regala una clip esclusiva.