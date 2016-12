"Star Wars - Il risveglio della Forza" scopre il suo lato oscuro...

Nuovo spot per " Star Wars - Il risveglio della Forza " e nuovi elementi disseminati per far salire l'attesa in vista dell'uscita nelle sale il 16 dicembre. Questa volta il protagonista è il cattivo di turno, il misterioso (e minacciosissimo) Kylo Ren . Ma si vedono anche in azione alcuni degli eroi buoni, da Poe Dameron a Han Solo . Mentre ancora nessuna traccia di Luke Skywalker e la principessa Leila ...

La clip si ricollega direttamente al primo teaser diffuso un anno fa. Quando una voce fuori campo chiedeva "C'è stato un risveglio... lo hai sentito?". Ora la nuova anticipazione svela che la domanda veniva dal Leader Supremo Snoke (interpretato da Andy Serkis), maestro di Kylo Ren. E la domanda era indirizzata proprio a Ren (Adam Driver), che risponde con un sì.



Per il resto il teaser non rivela nulla e la trama rimane ben nascosta, così come alcuni dei personaggi storici che si sa che torneranno ma che ancora non si sono visti, da Luke a Leila passando per C-3PO. Gli unici che fin qui hanno avuto modo di mostrarsi sono Han Solo (Harrison Ford) e Chewbacca, che in questo caso si vedono anche impegnati in una scena di battaglia. Mancano due settimane e poi tutte le domande avranno risposta.