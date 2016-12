28 novembre 2014 Star Wars VII, le prime immagini: si alza il sipario sul nuovo capitolo della saga E' stato diffuso in Rete il teaser del primo trailer de "Il risveglio della Forza". Il trailer completo arriverà nel weekend Tweet google 0 Invia ad un amico

18:57 - L'attesa era altissima, al punto che nei giorni scorsi in Rete sono apparsi diversi fake per ingannare i più ansiosi. Ma adesso le prime immagini del nuovo capitolo della saga di Star Wars sono arrivate. Il teaser di un minuto e mezzo del trailer de "Il risveglio della Forza" è stato diffuso dal sito della Apple, mentre il trailer completo arriverà nel weekend, proiettato nei cinema americani.

Poco più di un minuto dunque, ma in questo primo assaggio si possono già notare alcuni elementi importanti. Da alcuni classici che ritornano, come il Millennium Falcon (ovviamente in versione Cgi) e i jet X-Wing, ad alcune novità, come un nuovo droide (una sorta di palla rotolante con una testa) e una spada laser dalla forma leggermente riveduta e corretta.