"Ritorno al Futuro", reunion dopo 30 anni tra "Doc", Marty e Lorraine

Sono passati 30 anni da "Ritorno al Futuro" e per celebrare un compleanno così importante, su Instagram, Christopher Lloyd ha postato una foto che lo ritrae con Michael J.Fox e Lea Thompson. Insomma, "Doc", Marty e Lorraine sono di nuovo insieme. Uno scatto che fa sognare i fan che in pochissimo tempo hanno manifestato tutta la loro gioia con migliaia di "mi piace".

Gli attori si sono incontrati a Londra, in occasione del London Film and Comic Con. Il film, premiato con l'Oscar al miglior montaggio sonoro nel 1986, non vedrà però un sequel. Ad assicurarlo è stato il regista Robert Zemeckis. Prima dell'Inghilterra, la pellicola è stata festeggiata a Los Angeles, dove Lloyd si è detto entusiasta per l'affetto delle persone, anche se era assente Michael J. Fox, impegnato da anni in una battaglia contro il morbo di Parkinson che lo affligge. La star è apparsa però a Londra e il selfie era inevitabile.