"Moonlight" trionfa ai National Society of Film Critics

A poche ore dai Golden Globe sono stati assegnati i National Society of Film Critics 2017 , premi assegnati dai più importanti critici cinematografici d'America. "Moonlight" Barry Jenkins è il vero trionfatore con addirittura quattro riconoscimenti, miglior film, regia, fotografia e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali. Ha stracciato a sorpresa il rivale e favorito "La La Land".

Sugli scudi anche "Manchester by the Sea" di Kenneth Longergan, che ha guadagnato tre premi, con Casey Affleck e Michelle Williams, eletti miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista e riconoscimento alla miglior sceneggiatura. Miglior attrice Isabelle Huppert, per "Elle" e "Things to Come (L'avenir)", e "Toni Erdmann" miglior film straniero.