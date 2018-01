30 gennaio 2018 09:58 "La merda", in scena corpo (nudo), parole e voce: "Una piccola storia che riguarda ognuno di noi..." Silvia Gallerano è la pluripremiata interprete di questo spettacolo in scena al Teatro Leonardo di Milano lʼ1 e il 2 febbraio e poi in tour in Italia

La ragazza è lì, nuda su un piedistallo, davanti al pubblico, un microfono tra le mani, mentre dà sfogo al suo flusso interiore. Lo spettacolo è servito. E' "La Merda", di Cristian Ceresoli, pièce pluripremiata, che ha scioccato e meravigliato il pubblico e la critica al Fringe Festival di Edimburgo nel 2012, con Silvia Gallerano, prima attrice italiana a ricevere un riconoscimento europeo come "The Stage" per l'eccellenza attoriale e che torna in tour in Italia: "E' uno spaccato della realtà, una piccola storia, che riguarda ognuno di noi", racconta l'interprete a Tgcom24...

E' la storia, semplice, di una ragazza che vuole farcela a tutti i costi in questo mondo di m...a, nello specifico nel mondo dello spettacolo...", spiega Silvia Gallerano, che da sei anni, da quando lo spettacolo vinse nel 2012 l'oscar del teatro europeo, il prestigioso Edinburgh Fringe First Award, sale tutte le sere sul palcoscenico mostrando la sua vera essenza, senza fronzoli né vestiti, completamente nuda, imperfetta e vera e per questo, forse, più imbarazzante: "Merda è una parola che usiamo tutti i giorni, colta intuitivamente dall'autore per rendere poetico qualcosa del nostro quotidiano". E poetico in effetti è il testo di questo spettacolo fuorviante, destabilizzante, sconvolgente, che “The Guardian” ha definito "straordinario, terrificante e difficile da guardare, ma impossibile da ignorare".



La ragazza è disposta a tutto pur di riuscire, pur di avere successo e per un'ora l'ascoltiamo, nel suo flusso ininterrotto di coscienza per apprendere ciò che è pronta a fare. Una piccola storia comune, un impianto semplice, ma un racconto universale, che ci riguarda tutti, perché "potrebbe essere quello di ognuno di noi".

E sarà per questo, come racconta l'attrice a Tgcom24, che da sei anni lo spettacolo gira il mondo registrando il tutto esaurito ovunque e un enorme successo, varcando i confini del teatro per trasformarsi, sera dopo sera, pubblico dopo pubblico, città dopo città: "La partitura resta la stessa, la griglia pure, ma a seconda di chi ascolta, ogni sera emergono nuovi particolari e lo spettacolo si trasforma davanti al pubblico. Io sono sul palco e le persone ascoltano, ma per ognuno le cose che io dico risuonano in maniera diversa. Ci sono serate in cui si ride, per esorcizzare le battute politicamente scorrete, e serate in cui vige il silenzio e si percepisce la tragicità del testo...".



La nudità passa in secondo piano ed è giusto che sia così: "Bisogna assistere allo spettacolo e poi se ne può discutere... ad ognuno la sua risposta". Non è la nudità ciò attorno a cui ruota lo spettacolo infatti, si è piuttosto di fronte ad un teatro di parola costruito su un corpo: "La nudità è sdoganata da sempre, e ne vediamo tutti i giorni, quello che sconvolge magari è un corpo vero, che imbarazza di più perché imperfetto. Il testo scritto da Ceresoli è come una partitura musicale, l'autore scrive come se componesse musica e io sono l'interprete, che la suona ogni giorno, e lo faccio con tutto il corpo. A venire fuori è la voce, ma il testo attraversa il corpo e lo scuote tutto, poi si fa voce facendolo scomparire. Non è un corpo erotico quello che è in scena, bensì lo strumento per suonare...".