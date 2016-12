"Il Mondo" dei Finley gira per le persone comuni

"Gira il mondo gira" per i Finley che il 14 giugno pubblicheranno il nuovo singolo, rivisitazione de " Il Mondo " grande classico della musica italiana con cui Jimmy Fontana ha fatto emozionare intere generazioni. Tgcom24 offre in esclusiva il backstage del video girato a Londra. Uno scenario apocalittico che crea attesa e in cui i veri protagonisti sono le persone comuni, quella gente che incontri, scontri ogni giorno per strada, parte del Mondo.

Attraverso la regia di Gabriele Paoli, il talentuoso attore bambino Badger Skelton guida con il suo sguardo puro sulla collina, lontano dalla città. Non resta che aspettare che anche il Mondo si riposi. "Lo sguardo e i pensieri di una persona, di un solo individuo può cambiare il Mondo - dicono i ragazzi - Che sia un bambino dagli occhi di ghiaccio, o quattro componenti di una band, non importa se contro corrente, cammina sempre avanti e non fermarti. Essere 'diverso' quindi, essere se stessi in mezzo alla moltitudine di cose e persone".

La cover supporterà Food Right Now, campagna della Ong tutta italiana Cesvi, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull'importanza di alcune tematiche come il diritto al cibo e la lotta alla fame globale.