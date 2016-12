"Il mio grosso grasso matrimonio greco 2", ecco il primo trailer dell'atteso sequel

" Il mio grosso grasso matrimonio greco " fa il bis 14 anni dopo. E' stato rilasciato il trailer del sequel del film, nelle sale americane dal 25 marzo 2016. Toula e Ian, ancora interpretati da Nia Vardalos e John Corbett, sono protagonisti anche del secondo capitolo della commedia. Hanno avuto una figlia, interpretata dall'attrice Elena Kampouris , e con loro c'è sempre l'ingombrante e colorata famiglia, che si riunirà per nuove nozze grosse e grasse.

La pellicola è prodotta da Hbo Films e diretta da Kirk Jones ed è molto attesa negli Stati Uniti e non solo. La data di uscita in Italia non è stata ancora resa nota.



"Il mio grosso grasso matrimonio greco" fu una vero e proprio successo inaspettato: costato alla produzione 5 milioni di dollari, il film, uscito nel 2002, ne incassò 241 milioni (su un totale di oltre 368) solo negli Stati Uniti, diventando la commedia romantica di maggior successo al botteghino nella storia del cinema USA. Nia Vardalos fu anche sceneggiatrice della pellicola, che fu prodotta, tra gli altri da Tom Hanks e da sua moglie Rita Wilson.