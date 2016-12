"Fiore" di Claudio Giovannesi: da Cannes l'amore... messo in prigione

Anche questa volta, come per l'opera precedente, che ha vinto il Premio Speciale della Giuria e il Premio alla Miglior opera prima e seconda al Festival Internazionale del Film di Roma, Giovannesi ci regala un film autentico e nitido, senza inutili fronzoli, intenso e realista.



La storia di un amore giovanile che nasce in un carcere minorile e qui imprevedibilmente sboccia, a dispetto della separazione fra maschi e femmine e di un ambiente che dei detenuti comprime tutto, compresi i sentimenti. Daphne (Daphne Scoccia), in carcere per rapina, si innamora di Josh (Josciua Algeri), anche lui giovane rapinatore. Dietro le sbarre però i maschi e le femmine non si possono incontrare e l’amore è vietato: la relazione di Daphne e Josh vive solo di sguardi da una cella all’altra, brevi conversazioni e lettere clandestine. Il carcere non è più solo privazione della libertà ma diventa anche e soprattutto mancanza d’amore.



E "Fiore" diventa così il racconto del desiderio d’amore di una ragazza adolescente e della forza di un sentimento che infrange ogni legge. Il racconto di una prima volta, del primo innamoramento, che paradossalmente avviene in un luogo dove l'amore non è ammesso. E’ possibile vivere l’adolescenza in un contesto carcerario? Preservare la grazia e l’innocenza pur essendo colpevoli davanti alle legge? Questa contraddizione è stata l’origine del lavoro di Giovannesi, il paradosso di due adolescenti che vivono la forza del primo amore in un luogo dove l’amore è vietato.



Presentato al Festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs, il film ha ricevuto ottime recensioni ed è stato accolto dall'applauso scrosciante del pubblico. Il cast dei detenuti adolescenti è composto da attori non professionisti, per la maggior parte ex detenuti o in regime di messa alla prova, qualcuno conosciuto nei laboratori in carcere, quando il Dipartimento di Giustizia Minorile ha dato a Giovannesi il permesso di coinvolgerlo nel film.

Il regista e gli sceneggiatori hanno trascorso un periodo di quattro mesi (da gennaio a maggio 2014) di insegnamento volontario all’interno dell’Istituto Penale per i Minori di Casal del Marmo: il carcere minorile di Roma, coinvolgendo i detenuti, ragazzi e ragazze, in una serie di laboratori sul tema del linguaggio video e cinematografico, per riuscire a scrivere la sceneggiatura all’interno del carcere e basarla sulle loro esperienze e sulle loro reali biografie.