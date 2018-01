"Finalmente sposi", gli Arteteca tornano al cinema con la regia di Lello Arena

Enzo e Monica, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. Monica sceglie abito da sposa, ristorante, bomboniere, viaggio di nozze e arredamento per la casa. Enzo, dopo un’analisi accurata del bilancio familiare, valuta che, con i dovuti sacrifici, entro cinque anni riusciranno a pagare tutti i debiti contratti per il matrimonio. A pochi giorni dalle nozze, Enzo e Monica ricevono la notizia che il centro commerciale dove lavorano a breve chiuderà. Passati i festeggiamenti, i due neo sposini sono costretti a partire per Wolfsburg dove cercheranno una stabilità e un futuro che la loro amata città non gli può assicurare.



"Al cinema si devono raccontare delle storie e farlo insieme agli Arteteca è facile, perché sono comici di razza e non a caso sono così amati dal pubblico" ha sottolineato Lello Arena, che ha deciso di tornare alla regia 30 anni dopo la sua opera prima, "Chiari di luna".



Diventati popolarissimi grazie a "Made in sud", gli Arteteca abbracciano Lello Arena: "Per noi lavorare con Lello è un sogno realizzato avendo iniziato a fare questo lavoro vedendo 'La smorfia'. Sul set era lui a farci divertire. È come un Barbapapà vero, gigante".