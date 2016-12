"Ben Hur", si gira tra i sassi di Matera

Dopo "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini e "The Passion" di Mel Gibson, i sassi di Matera tornano ad essere protagonisti del cinema internazionale. In un'atmosfera da Cinecittà sono infatti cominciate le riprese del remake del kolossal storico " Ben Hur " diretto da Timur Bekmambetov . Nel cast, tra gli altri, Morgan Freeman , Tony Campbell e Jack Huston .

Le riprese andranno avanti fino al 6 marzo: il palazzo nobiliare del principe Ben Hur è stato allestito in via Muro, nella parte alta dei rioni Sassi, a poca distanza dalla Cattedrale e dagli edifici nobiliari della città lucana dove si aggirano più di 2500 comparse con costumi d'epoca. Insomma, le scenografie, per oltre un mese, trasformeranno i Sassi in un grande set naturale.