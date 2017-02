"Ballerina", al cinema la fiaba tra sogni e danza

L'orfana Félicie, insieme a Victor, il suo amico aspirante inventore, studia un piano folle per fuggire dall'orfanotrofio della Bretagna dove vive. Il suo obiettivo è quello di andare nella città dei suoi desideri, Parigi. Ma la vita nella Ville Lumiére non sarà facile, soprattutto per riuscire a coronare il suo sogno: studiare all'Opera di Parigi e diventarne prima ballerina. Félicie dovrà superare molti ostacoli, dentro e fuori se stessa. A sbarrarle la strada ci penseranno Camille, ballerina viziata e di grande tecnica ma priva di passione, e sua madre, la perfida Régine. In suo aiuto, oltre all'inseparabile Victor, accorerà invece Odette che, con fare materno, impartirà a Félicie il giusto allenamento.



A dare le voci italiane ai personaggi troviamo Sabrina Ferilli, l’étoile Eleonora Abbagnato, Federico Russo e Emanuela Ionica, già doppiatrice italiana dell’amatissima Violetta. La canzone ufficiale del film è interpretata da Francesca Michielin. Le coreografie sono frutto di Benjamin Millepied, ballerino, coreografo ed ex direttore dell’Opéra di Parigi.