"Ant-Man", quando per i supereroi le dimensioni non contano

Nonostante sia uno dei personaggi più "anziani" dell'universo marvelliano, per Hank Pym/Ant-Man questo è un esordio sul grande schermo. Nei fumetti è apparso la prima volta nel 1962, con "Tales to Astonish #27", per poi fare la sua comparsa poi al fianco degli Avengers in "Avengers #1", nel 1963. Pym diventa Ant-Man dopo aver scoperto un composto chimico - la Particella Pym - che gli permette di alterare le dimensioni del suo corpo e possedere una forza sovrumana. Grazie allo sviluppo di un'altra tecnologia, Ant-Man possiede inoltre l'abilità di controllare eserciti di formiche.



Nel film l'abile ladro Scott Lang si trova nei panni di un Ant-Man moderno. Dopo che il dr. Hank Pym gli fornisce la strabiliante capacità di rimpicciolirsi e al contempo accrescere la propria forza, Lang dovrà ricorrere alle sue doti eroiche nascoste per aiutare Pym a proteggere lo spettacolare costume di Ant-Man da nuove, terribili minacce. Esposti a ostacoli apparentemente insormontabili, Pym e Lang dovranno pianificare e portare a termine un colpo che salverà il mondo.



La pellicola vede tra i protagonisti anche un Michael Douglas al debutto in un film di genere supereroistico. "Prima di Ant-Man, i miei figli ignoravano che avessi una carriera - ha spiegato lui -. Per loro, era come se non avessi mai fatto un film. Due Oscar? Insignificanti. Ora sono forte. Sono forte agli occhi dei miei figli e anche dei loro amici. Per la prima volta, i miei figli mi hanno chiesto di portarli all'anteprima del film".