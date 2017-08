"Annabelle 2: Creation", la bambola assassina è tornata a far paura

Agosto è il mese deputato all'uscita in sala dei film horror. Per non deludere le aspettative giovedì 3 agosto arriva "Annabelle 2: Creation" , secondo spin-off che espande il demoniaco universo gotico della saga di "The Conjuring" . Tgcom24 vi offre una clip esclusiva della pellicola che torna a esplorare la genesi della celebre bambola posseduta dal demonio.

Siamo nella campagna americana intorno agli anni 50. Qui vive la famiglia Mullins: Samuel (Anthony LaPaglia), Esther (Miranda Otto) e la piccola Annabelle (Samara Lee). L’uomo è un abile artigiano, ha appena terminato una bambola rifinita nel minimo dettaglio. Una domenica, mentre la famiglia è di ritorno a casa in auto, una banale foratura si trasforma in tragedia. Annabelle perde la vita in un incidente. La storia riprende 12 anni dopo, quando Samuel e la moglie decidono di ospitare le ragazze di un orfanotrofio, accompagnate da una suora, sorella Charlotte (Stephanie Sigman). Curiosando per l’immensa casa e trasgredendo alle regole imposte dal costruttore di bambole, le giovani risveglieranno una presenza demoniaca sopita da tempo...



James Wan ha dato vita nel 2013 a un redditizio "Universo" horror con il film "The Conjuring - l'Evocazione". Da questo successo è nato un sequel ("The Conjuring - Il caso Enfield") e uno spin-off ("Annabelle"). In questo "Annabelle 2: Creation" è il produttore. In precedenza ha diretto il primo film della saga di "Saw - L'enigmista", oltre a "Dead Silence", dove anche lì era protagonista un pupazzo...