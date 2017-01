Tim Coppens: la collezione per l inverno 2017

L'uomo e la donna di Tim Coppens per l'Autunno/Inverno 2017 si trovano in un'ambientazione apocalittica.

L'uomo è Max, un giovane newyorkese che viaggia in Europa per la prima volta, in cerca di un'ultima avventura fuorilegge a cavallo della sua moto da cross, prima che gli oceani travolgano i continenti. La donna è Tequila, una ragazza con due lunghe trecce, accompagnata da un uccello bianco, simbolo di pace, e da un cavallo bianco. Sono entrambi ribelli, ma in sintonia con il mondo che li circonda. Max incontra Tequila e la storia ha inizio.

Questo è il punto di partenza alla base della collezione più elaborata e personale di Tim Coppens, un ritorno a casa in Europa per il designer belga dopo aver presentato per cinque anni a New York.

Elementi dal carattere ruvido, influenzati dall'estetica di Mad Max con note equestri si uniscono a una raffinata proposta maschile e femminile. Le coste di una giacca sono realizzate su misura in lana merino. Un cappotto in montone color avorio ha dettagli biker nelle maniche. La scritta "Acid" è rielaborata su maglie in lana merino.

Le parole "Never Ending Fun" sono stampate su una bomba H2O che esplode - l'immagine fa riferimento ai bellissimi disegni di esplosioni atomiche a carboncino di Robert Longo.

La collezione donna di Tim Coppens si amplia con nuovi abiti e gonne dai tratti estremamente femminili, dove i dettagli hanno un forte impatto. Elementi personali - tocchi di cultura rave e skate, valori sociali e politici - emergono con uno humour dark. La palette dei colori è sofisticata e singolare e include rossi, blu e gialli slavati, beige, avorio, verde militare, nero e grigio.I look uniscono la sartoria italiana classica alla precisione atletica con una nuova semplicità. La collezione ha un aspetto cool e tenace, allo stesso tempo traspare una certa sensibilità e esperienza nella costruzione dei capi e nei materiali.La collezione include un nuovo stivale da motociclista caratterizzato da una spessa suola in gomma, nato dalla collaborazione con UAS (Under Armour Sportswear), e occhiali da sole, realizzati con il marchio berlinese Mykita.