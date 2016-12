Sposi del Nuovo Millennio 2015

Si è svolta presso il Palacongressi di Montesilvano, la XVII edizione di Sposi del Nuovo Millennio, l'expo del wedding organizzato dall'agenzia di eventi Il Girasole di Nora Liberi.

Una ricca ed elegante vetrina per tutto il mondo del matrimonio: abiti da sposa, abbigliamento da cerimonia, alta moda ed accessori, articoli per la casa, arredamento, articoli da regalo, addobbi, agenzie viaggio, agenzie immobiliari, autonoleggio, bomboniere, biancheria, confetti, calzature, decorazioni, dolciumi, edilizia da interno e finiture, elettrodomestici e HI-FI, foto e video, editoria e grafica specializzata, lista nozze, intrattenimento ed animazione, gioiellerie e oreficerie, estetica e parrucchieri, pellicceria, ricami, ristoranti, associazioni e servizi di categoria.

Già da alcuni anni è stata attivata anche una partnership tra il Comitato Regionale Abruzzo per l'UNICEF e Il Girasole per lanciare iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno di progetti dedicati ai segmenti più deboli della società, donne e bambini.