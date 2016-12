Silvian Heach Kids lancia il progetto "Change in a Book"

09:00 - Pitti Bimbo incontra la solidarietà: Silvian Heach Kids presenta “CHANGE IN A BOOK”, in collaborazione con Plain Ink Onlus. L’iniziativa, fortemente voluta da Mena Marano, si rivolge ai bambini più disagiati di Nola, cittadina in provincia di Napoli. Le attività proposte ai “più piccoli”, naturalmente sotto forma di gioco, sono tante e convergono verso un unico obiettivo: la possibilità di raccontarsi e trovare la propria strada, senza allontanarsi dalle proprie origini. A favore del progetto anche due T-shirt in limited edition, le cui stampe nascono proprio dai disegni dei bimbi. Madrina dell’evento, da sempre nota per il suo impegno sociale, Maria Grazia Cucinotta. Un modo concreto per “rispondere” a questi bambini, dandogli l’opportunità di scegliere, migliorarsi e disegnare una nuova finestra del mondo che li circonda.