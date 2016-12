Università, le cinque città "a misura di studente" perfette per laurearsi

#1. Macerata

Storica e rinomata (nata nel 1290) è l'università di Macerata. Economia e diritto, Giurisprudenza e Scienze politiche. L'offerta dell'ateneo marchigiano più antico della regione è davvero vastissima e questo gli ha portato l'ottima condizione di seconda università migliore di Italia tra le “piccole”.



#2. Sassari

L'Università degli Studi di Sassari è il primo ateneo pubblico nato in Sardegna e oggi conta ben 11 facoltà. Da anni si impegna a mantenere una buona reputazione grazie agli ottimi risultati ottenuti nella classifica Censis, sugli atenei italiani: è al terzo posto nel 2015 tra i medi.



#3. Cassino

Economia, giurisprudenza e lettere. Alcune delle offerte proposte dall'ateneo in provincia di Frosinone molto attivo sui social come Facebook e Twitter. Anche Cassino è tra i migliori atenei italiani: in ottava posizione nel 2014, nel 2015 ha conquistato la settima tra le università che non superano i 10mila iscritti.



#4. Camerino

Un'altra realtà marchigiana attiva nel settore è Camerino (acronimo Unicam). Fondata nel 1336, ha 5 scuole tra cui Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria e Giurisprudenza. Nella classifica Censis, l'ateneo di Camerino ha conquistato il primo posto tra i migliori atenei di piccole dimensioni per gli ultimi due anni consecutivi.



#5. Urbino

La città del Duca, nota per essere il luogo di nascita di Raffaello Sanzio, il pittore e scultore italiano, è per eccellenza una città universitaria. La facoltà più richiesta è quella di Farmacia, dove si iscrivono anche molti studenti stranieri. L'università di Urbino, poi, è al 10° posto tra gli atenei di grandezza media per l'anno 2015 secondo Censis.