Studenti fuori sede, basta "scatolette": l'ateneo organizza corsi di cucina

Preparare la cena dopo un’interminabile giornata, trascorsa tra studio e noiose lezioni universitarie, non è certo facile. Perciò in tanti, una volta tornati a casa, preferiscono ordinare una pizza da farsi recapitare direttamente a domicilio oppure optare per improbabili abbinamenti culinari dettati dal solo spirito di sopravvivenza. Mangiare in modo sano non è certo tra le priorità dei tanti studenti fuori sede sparsi per gli atenei italiani; ed è proprio per questo motivo che l’Università di Padova ha lanciato un progetto di educazione alimentare molto particolare. Lo scrive Skuola.net.