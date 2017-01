Scuole fredde? L’anno prossimo potrebbe andare anche peggio

Il freddo ha mandato in tilt le scuole del Centrosud

Tutto è partito da alcune segnalazioni che sono arrivate alla redazione del portale studentesco dalla provincia di Caserta. In quella parte della Campania gli inverni sono solitamente miti ma quest’anno è andata diversamente. Anche lì, infatti, il freddo ha messo in difficoltà gli studenti. Una situazione che, negli stessi giorni, ha accomunato a loro i ragazzi di tutto il meridione. A Caserta, però, i rappresentanti degli studenti hanno provato a fare il quadro della situazione raccogliendo le voci dei loro ‘colleghi’ attraverso una consultazione online. Lo scenario è più che mai preoccupante: la quota di studenti soddisfatti per i riscaldamenti a scuola non raggiunge il 2%, quasi ovunque o funzionano solo nelle aree comuni degli edifici oppure non producono calore a sufficienza per riscaldare gli ambienti, nel 17% dei casi sono proprio rotti. E questo sta accadendo – naturalmente con modalità diverse – anche altrove, in particolare al Centrosud.



Mancano i soldi per pagare le bollette

Ma di chi è la responsabilità? Dell’edilizia fatiscente, di chi governa le scuole, di chi amministra le Province (responsabili solo degli istituti superiori, il resto è di competenza dei Comuni)? Proprio partendo da questa domanda Skuola.net ha scoperchiato un vaso di pandora che, se possibile, è ancora più allarmante. “Il 7 ottobre 2016 – riporta una nota scritta dagli stessi rappresentanti degli studenti all’inizio dell’anno scolastico - la Provincia ha comunicato a tutti i dirigenti scolastici degli istituti secondari della provincia di Caserta che, a partire dal 1° gennaio 2017, la Provincia non disporrà più dei fondi per provvedere alla manutenzione straordinaria ed al pagamento delle bollette per l'elettricità con conseguente rischio di una traumatica interruzione dell'anno scolastico”.



Gli enti locali potrebbero non garantire il riscaldamento

Ebbene sì, è proprio questa la triste realtà: gli enti locali stanno fallendo. In poco tempo sarà complicato continuare a garantire i servizi essenziali, non solo in Campania. A confermarlo allo stesso sito l’ing. Paolo Madonna, dirigente responsabile del settore edilizia della provincia di Caserta. “La nostra Provincia è già tecnicamente fallita, siamo stati i primi insieme a Vibo Valentia e Potenza – dice l’ing. Madonna - nel 2016 saranno una quarantina quelle fallite, nel 2017 quasi tutte tranne quelle più ricche. Le nostre casse sono praticamente esangui, non abbiamo un bilancio previsionale approvato e quindi di fatto non abbiamo i mezzi tecnici per poter garantire i servizi essenziali che la legge ci impone di fornire. L'unica cosa che ad oggi funziona ancora è appunto il riscaldamento nelle scuole, grazie ad un contratto quinquennale che scade il 15 Marzo”.



Province verso il fallimento, hanno le competenze ma non i fondi sufficienti

Se quest’anno, dunque, i ragazzi hanno sofferto il freddo il prossimo inverno potrebbero letteralmente gelare. “La riforma Delrio (sul riassetto degli enti locali, ndr) ha svuotato di fatto le casse delle Province ma, con la vittoria del No al Referendum, le competenze sono rimaste intatte – continua Madonna. - Noi cerchiamo di fare il possibile per questi ragazzi ma cosa accadrà il prossimo anno nessuno ancora lo sa”.



Ma il problema è anche strutturale. Le scuole sono troppo vecchie

La speranza è che tra dodici mesi non si verifichino più le condizioni di freddo eccezionale degli ultimi giorni. Anche perché, pur garantendo il riscaldamento nelle scuole, non è detto che la situazione cambi di molto. È un problema di edilizia. “La maggior parte delle scuole delle Province del Sud – sottolinea Madonna - ha delle caratteristiche di trasmissione termiche molto scadenti, perché pensate per climi decisamente più caldi. Ciò vuol dire che anche aumentando la durata dell'accensione dei riscaldamenti il calore non venga mantenuto ma, al contrario, aumenti la velocità con cui si disperde all'esterno”. Agli studenti non resta che appellarsi alla clemenza del clima.