Preoccupati per la verifica? Arriva il compito in classe a coppie

COMPITO IN CLASSE A COPPIE, PERCHE' FARLO? - "Evviva! Per il compito in classe non studierò, tanto copierò tutto dal mio compagno!" Questo potrebbe essere il pensiero di uno studente che, per la prima volta, si cimenta nel compito in classe a coppie. Ma dopo qualche votaccio, si renderà conto che non è proprio così. Come spiega infatti il prof, "se tutti gli studenti facessero questo discorso, sarebbe un fiasco in primo luogo per la loro pagella!". Questo tipo di verifica, poi, viene svolta a fine quadrimestre sul ripasso degli argomenti affrontati: solo dopo, quindi, che ogni studente è già stato valutato sui singoli temi nelle settimane precedenti. Il vero scopo non è perciò capire semplicemente quanto i ragazzi conoscano della materia, ma stimolarli ad imparare gli uni dagli altri in modo cooperativo. Per un ottimo compito non servono solo l'intelligenza e la memoria ma anche altre "soft skills" come la capacità di collaborare, ascoltare, risolvere i problemi e lavorare in team: esattamente ciò che oggi è tanto richiesto dal mondo del lavoro.



UN VOTO CHE FA MEDIA - Una rivoluzione quindi, ma da non prendere sotto gamba. La valutazione ottenuta infatti viene riportata sul registro e fa media: "il voto è il mezzo più efficace per far affrontare la prova in maniera seria agli studenti", sostiene il prof. Ognuno dei ragazzi compila tuttavia il proprio compito personale, pur confrontandosi con il compagno, per poter rispondere a modo suo in caso di vedute differenti. Di solito si ottengono voti più alti del solito: per questo, come spiega il docente di Italiano, per non falsare il profilo complessivo dello studente la verifica deve essere proposta "non più di 2/3 volte nel corso di un anno scolastico". Allo stesso tempo però può essere "più lunga o più difficile delle tradizionali, e può contenere anche più materie".



NUOVI EQUILIBRI IN CLASSE - Nuove alleanze tra i banchi di scuola: con il compito in classe a coppie il "problema" della verifica a due riguarda tutti i componenti della squadra. Non si va d'accordo? Bisogna superare i problemi. Non si capita nel "gruppetto" dei migliori amici? Si deve stringere un nuovo rapporto fin dalla preparazione al compito, soprattutto nel caso in cui le coppie siano state stabilite dal prof (o sorteggiate) in anticipo. Senza contare che i compagni "secchioni" diventano le nuove star della classe e sorpassano in popolarità il bulletto. A patto però di saper condividere le conoscenze. E il prof? "Il docente, nella vita di tutti i giorni, è visto dagli studenti come un allenatore, un arbitro e contemporaneamente anche un componente della squadra avversaria. Per una volta in questo modo è l'aspetto migliore a prevalere: il prof è colui che ti stimola e che ti mette a fianco un alleato per vincere la sfida".