Notte prima degli esami: i dieci modi in cui la passeranno gli studenti

Il modo in cui la maggioranza degli studenti passerà la notte prima degli esami? Studiando o ultimando la tesina a casa, nella solitudine della propria cameretta (22%), o andando a letto presto (stessa percentuale, 22%), scardinando così la tradizione che vuole la sera precedente la prima prova passata a distrarsi nei modi più originali. Ma l’usanza non è morta del tutto, tanto che ben il 16% dei maturandi sostiene di volersi divertire con gli amici durante la notte prima degli esami.



Non manca poi chi chiederà un aiuto “dall’alto” (14%), e userà queste ore per partecipare a rituali religiosi volti a guadagnarsi il favore dei cieli (preghiere, processioni). Il popolo dei furbetti non dormirà: il 6% del campione passerà la notte a fare i bigliettini da sbirciare il giorno dopo, il 5% a cercare (invano) tracce d’esame online. E poi c’è chi si rivolgerà agli affetti, dedicando tempo all’amore (4%) o alla famiglia (4%), e chi – scaramantico - svolgerà un rituale portafortuna (4%). In fondo alla classifica, tenaci fino all’ultimo, i maturandi che organizzeranno un gruppo di studio con i compagni di classe, per ripassare le ultime nozioni prima della fatidica data (3%).



Per aiutare i maturandi insonni, il portale dà appuntamento allo Speciale NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI. L’obiettivo comune è offrire assistenza e intrattenimento continuo ai maturandi per tutta la notte che precede la prima prova scritta.



All’appello non mancheranno gli idoli degli studenti, che scendono in campo al loro fianco. Da Frank Matano a Benji e Fede, da Ermal Meta a Rita Pavone, da Giancarlo Magalli a Federica Sciarelli,dagli Youtubers Matt e Sheffo a Chef Rubio; non mancheranno poi Giancarlo Ratti, attore e protagonista de Il Ruggito del Coniglio su Radio2, e Beatrice Fazi, la simpaticissima Melina de Un Medico in Famiglia; e poi la scrittrice di Wattpad Cristina Chiperi, Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti del Trio Medusa.i The giornalisti e Levante, la campionessa di sci Sofia Goggia, lo scrittore finalista allo Strega 2017 Paolo Cognetti e tanti altri.Dalle 20:00 del 21 giugno, attori, comici, cantanti e giornalisti si alterneranno per tenere compagnia ai ragazzi e allentare la tensione con sketch, canzoni, battute e aneddoti sulla loro maturità. Fondamentale l’apporto degli addetti ai lavori: docenti, psicologi e persino la Polizia Postale porteranno la loro esperienza sul campo per dare consigli su come affrontare al meglio le prove d’esame.



Per seguire “Notte prima degli esami 2017” basta collegarsi il 20 giugno, dalle 20.00, su Skuola.net e in particolare sulla pagina Skuola | Tv oppure andare sul canale YouTube di Skuola.net e seguire la diretta streaming dell’evento. A condurre l’evento su Skuola.net saranno due giovani attori emergenti della Golden Star Accademy.