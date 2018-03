Non ammesso alla Maturità, ricorre al Tar e vince: errore dei prof

I voti secondo i prof

Gli stessi professori hanno spiegato nel verbale che si è arrivati a questo provvedimento in quanto lo studente non dispone neanche in minima parte dei requisiti e della preparazione richiesta. A riprova di ciò hanno presentato la lista delle insufficienze del giovane: 4 in Latino ed in Fisica e 5 in Italiano e Matematica.



La richiesta d’aiuto

Ma il ragazzo si è opposto fermamente e ha chiesto l’aiuto dell’avvocato Michele di Toro il quale, interpellando il TAR, ha dimostrato come questo provvedimento dovesse essere definitivamente annullato. Sono due le prove a sostegno di questa richiesta: la prima è che la motivazione della bocciatura risulta carente, e ciò è dimostrato già dalla spaccatura del consiglio di classe. La seconda invece porta alla luce che i professori non abbiano tenuto in considerazione il successo che hanno avuto le attività di recupero svolte dal ragazzo per far fronte alle insufficienze riportate nel primo quadrimestre.



Il colpo di scena

In seguito a queste evidenze è accaduto il vero e proprio colpo di scena: lo studente è stato ammesso agli esami, anche se con qualche riserva. Questo risultato è stato possibile grazie all'intervento dei giudici del Tribunale di Pescara. Così, dopo tante battaglie, il giovane studente ha potuto prendersi la sua rivincita. In più, dopo l'ammissione all'esame, lo studente è riuscito anche a superarlo con molta soddisfazione. Nonostante ciò, il Tribunale è intervenuto ulteriormente dopo aver preso visione delle prove, e ha stimato che queste fossero migliori di quanto non dichiarato dagli scrutini finali. Il lieto fine come risulta chiaro è che il diploma conseguito dal giovane è valido a tutti gli effetti.