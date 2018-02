Miur in prima linea per l'educazione digitale dei giovani

Il piano per la lotta al Cyberbullismo tra le priorità del Miur

“L’impegno del MIUR su questi temi va avanti da anni e si arricchisce sempre di nuove iniziative e collaborazioni di grande valore e qualità – sottolinea la Ministra Valeria Fedeli - L’approvazione di una legge per il contrasto del cyberbullismo è stata una svolta importante. Il Ministero sta lavorando da mesi alla sua attuazione e proprio il 6 febbraio, nella stessa giornata in cui celebreremo il Safer Internet Day, avvieremo i lavori del Tavolo tecnico inter-istituzionale, insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal MIUR, che elaborerà un Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e realizzerà un sistema di raccolta di dati per monitorare l'evoluzione di questi fenomeni”.



Sempre connessi: ecco il profilo online delle nuove generazioni

Come detto, al centro del Safer Internet Day ci saranno i più giovani, in particolare quelli tra i 13 e i 18 anni, quelli che potenzialmente possono essere i più esposti ai pericoli della Rete. Non solo per una questione anagrafica. Perché la loro vita è scandita dalla dimensione online. Secondo un’indagine di Generazioni Connesse, condotta da Skuola.net in collaborazione con l’Università di Firenze proprio in occasione del #SID2018, più di 2 giovani su 5 sono connessi almeno cinque ore al giorno (il 20,9% dichiara di esserlo addirittura sempre). Un dato che, rispetto a due anni fa, è aumentato quasi del 10%.



Social Network: Facebook lascia il posto a Instagram

I social network sono i ‘luoghi’ di ritrovo preferiti: il 33% degli intervistati è attivo quotidianamente su almeno due piattaforme, il 24% su tre, il 10% su quattro, il 15% addirittura su cinque social contemporaneamente. Con nuovi player che si fanno strada: Facebook crolla (ormai lo usa regolarmente solo un quarto degli adolescenti, nel 2016 erano quasi 2 su 3 a esserci quotidianamente), mentre esplode la Instagram mania (è presente su questo social l’82,7% degli under 18). Cresce anche Youtube (per il 66,5% delle e degli intervistati, in un biennio, ha guadagnato una decina di punti). Resiste WhatsApp: è il social più utilizzato (circa il 90% dei teenager lo apre almeno una volta al giorno).



Torna ‘Un Nodo Blu’, la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola

Ma il 6 febbraio 2018 non significa solo Safer Internet Day. Nello stesso giorno, infatti, si celebrerà anche la seconda Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, dal titolo “Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. Un’iniziativa che è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo. E, visto il successo, si replica. Ecco dunque che le studentesse e gli studenti, gli istituti scolastici e i partner che aderiscono all’iniziativa ancora una volta condivideranno e rilanceranno attraverso i loro canali di comunicazione il “Nodo Blu”, simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo.



Il programma del Safer Internet Day 2018

In Italia, l’evento nazionale collegato al #SID2018 si terrà a Roma - presso il teatro Brancaccio, in via Merulana - a partire dalle ore 10.30, alla presenza di circa 900 studentesse e studenti. Sarà presente la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Valeria Fedeli - affiancata dalla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Filomena Albano - dal Direttore del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Nunzia Ciardi - e dagli altri partner del Consorzio di ‘Generazioni Connesse’, il Safer Internet Centre Italiano, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR, in partenariato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Save the Children Italia Onlus, SOS Il Telefono Azzurro Onlus, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino, Skuola.net e Agenzia di stampa Dire.



Il gruppo di lavoro di ‘Generazioni Connesse’

L’evento al teatro Brancaccio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del MIUR e su www.generazioniconnesse.it. Si aprirà con un collegamento dall’Europarlamento di Strasburgo dove la Commissaria all’Economia e alla Società digitale, Mariya Gabriel, incontrerà alcune delegazioni di studentesse e studenti con i loro insegnanti per celebrare insieme il Safer Internet Day. Sarà inoltre presentato il nuovo video, realizzato proprio in occasione del #SID2018, dei “Super Errori”, i cartoon della campagna nazionale lanciata da Generazioni Connesse. Sette personaggi, uno per ogni rischio sulla Rete: Chat Woman, l'Incredibile Url, l'Uomo Taggo, la Ragazza Visibile, Silver Selfie, Tempestata e Il Postatore Nero. A presentare la kermesse saranno i Panpers di Colorado Cafè. Durante l’evento, infine, la Ministra Valeria Fedeli lancerà in anteprima lo spot sul bullismo realizzato in collaborazione con la RAI.



Youtuber e campioni dello sport per sensibilizzare i più giovani

Il 6 febbraio incontrerà le ragazze e i ragazzi anche Claudio Colica, giovane attore e youtuber, testimonial della campagna “Be Aware. Be Digital”, promossa dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio. Scopo della campagna è quello di promuovere l’utilizzo consapevole del web e delle tecnologie, con particolare riferimento al tema della sicurezza dei dati che immettiamo in Rete. Per questo il Dis si è mobilitato con un’importante iniziativa formativa che prevede, nei prossimi mesi, la presentazione di tutorial e tool di edutainment per i nativi digitali. Sul palco del Brancaccio salirà anche Marta Pagnini, capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica e ambassador di “Campioni di Fair Play”, un percorso ideato per diffondere i valori educativi dello sport, del fair play e della lotta al bullismo/cyberbullismo.



Il #SID2018 nel resto d’Italia

Ma, aldilà dell’appuntamento principale, il #SID2018 si snoderà su tutto il territorio nazionale. Fitto il programma delle iniziative. Ad esempio, Save the Children promuoverà a Firenze, presso l’Istituto degli Innocenti, il secondo seminario formativo destinato a professionisti dell’infanzia, genitori e docenti. È organizzato in collaborazione con l’Università di Firenze (per l’iscrizione occorre cliccare al seguente link e andare alla voce “Registrati”: http://seminarisic.webiac.it/). Per restare connessi con tutti gli eventi del Safer Internet Day 2018 basterà seguire i profili Facebook e Twitter di Generazioni Connesse attraverso gli hashtag ufficiali #SID2018, #Saferinternetday e #SICitalia. La campagna ‘Un Nodo Blu’ sarà invece accompagnata all’omonimo hashtag #UnNodoBlu anche sui profili social del Ministero (Miur Social).