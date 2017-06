Maturità, escono i quadri: ecco come sono andate le prove scritte

Prove scritte, quasi tutti ottengono la sufficienza

Tra gli intervistati, circa 1 su 3 ha già ricevuto gli esiti. Tra di loro, il punteggio totale accumulato nelle tre prove e la fascia di crediti prevalente (29%) è quella racchiusa tra 30 e 34 (tradotto in voti equivarrebbe a un 6/6 ½ di media). Un po’ più bassa la quota di chi è riuscito a fare di meglio: il 27% ha preso tra 35 e 39, il 21% tra 40 e 44. Poco meno di 1 su 10 – l’8% - ha raggiunto addirittura il massimo (45). Tutto sommato, dunque, questi scritti non sono andati così male: più dell’80% dei maturandi alla fine ha ottenuto la sufficienza. Solo il 15% pare non ce l’abbia fatta: il 12% si sarebbe attestato tra 25 e 29 punti, il 3% sotto quota 25 crediti.



Lo scritto d'italiano abbassa, a sorpresa, il voto d'esame

Entrando nel dettaglio delle prove, si nota una sostanziale omogeneità nei risultati. Non c’è stato uno scritto in assoluto più difficile. Partendo dalle prove più complicate, quelle in cui i maturandi dichiarano il punteggio più basso, a sorpresa al primo posto – sempre stando a quanto dicono gli studenti che hanno già visionato i quadri – si piazza lo scritto d’Italiano (35%). Ma le altre due prove sono subito dietro: il 33% ha avuto maggiori difficoltà nello scritto d’indirizzo, il 32% nella terza prova.



Gli ostacoli maggiori? Le tracce del Miur e le domande dei commissari

Ma quali sono stati gli aspetti degli scritti che hanno messo più a dura prova i ragazzi? A rispondere l’intero campione: indubbiamente le tracce, non importa se a sceglierle era il Ministero o la commissione, sono state percepite come un ostacolo. Il 25% ha odiato soprattutto le domande che ha trovato nel questionario di terza prova, il 24% le tracce della prima e della seconda. Il 16%, invece, è rimasto negativamente colpito dalla presenza di argomenti non svolti in classe. Tutti gli altri hanno chiamato in ballo cause "personali": il 14% è stato frenato dall’ansia, il 12% dalla scarsa preparazione, il 9% dall’impossibilità di copiare.