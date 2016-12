17 giugno 2015 Maturità 2015, da Nord a Sud tutti in classe per la prima prova dell'Esame di Stato Quasi 500mila gli studenti alle prese con la prova di italiano. "Sequestrati" smartphone e... pupazzi portafortuna Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Da Aosta a Palermo, prima prova della Maturità 2015 per quasi 500mila studenti italiani. Tutti sui banchi, alle prese con le diverse tracce, rese note poco dopo il "fischio d'inizio" e tra cui spicca il primo romanzo di Italo Calvino, per affrontare gli Esami di Stato. Niente smartphone (né pupazzi, come si vede dalle foto), sequestrati dai docenti, l'unico supporto concesso, per questa prova di italiano, è il dizionario.