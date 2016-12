Maturità 2015, le tracce di italiano

22:49 - E' Calvino l'autore proposto ai maturandi per l'analisi del testo: si tratta de "Il sentiero dei nidi di ragno", un romanzo del 1947. "Meno materiali da leggere per ispirarsi e commentare le tracce e più concentrazione sulle tracce che sono sicura consentiranno a tutti di trovare la loro vocazione", ha ha detto il ministro Stefania Giannini.

Malala e diritto istruzione in tema attualità - Nel tema di ordine generale proposto ai maturandi si parte da un brano del premio Nobel Malala per riflettere sul diritto all'istruzione. "Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo" è la citazione di Malala Yousafzai.



Tema storico, riflessione su resistenza - Una riflessione sulla resistenza. E' la traccia proposta ai maturandi per il tema storico.



Le sfide del XXI secolo - Il Mediterraneo e le sfide del XXI secolo tra le tracce della Maturità 2015. Per il saggio breve in ambito storico politico l'argomento proposto ai maturandi è: "Il Mediterraneo: atlante geopolitico d'Europa e specchio di civiltà" mentre per il saggio in ambito socio economico il tema è "Le sfide del 21 secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale".



Lo sviluppo tecnologico tra tracce - La traccia per il saggio di ambito tecnico scientifico propone ai candidati "lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'elettronica e dell'informatica ha trasformato il mondo della comunicazione che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e profondi mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche". La traccia del saggio breve tecnico scientifico rappresenta un deja vu. Il rapporto con le nuove tecnologie è stato proposto - ricorda Skuola.net - svariate volte in passato per questa tipologia di tracce: Tecnologia Pervasiva (2014); Scienza e tecnologia (2012); Social Network, Internet, New Media (2009); Conoscenza, lavoro e commercio nell'era di Internet (2002); Da Gutenberg al libro elettronico: modi e strumenti della comunicazione (2000). Stavolta all'esame di maturità approda lo smartphone e la cultura dei "sempre connessi". Tra i materiali, Maurizio Ferraris "Dove sei? Ontologia del telefonino" e Daniele Marini "Con smartphone e social e' amore (ma dopo i 60 anni)".



I due brani analizzano l'evoluzione dei rapporti sociali grazie al telefonino e allo smartphone. L'iper-reperibilità e il controsenso della solitudine nel momento in cui "l'utente non è raggiungibile" nel primo testo. I cambiamenti che nella vita quotidiana ha apportato lo smartphone il secondo. Il brano di Ferraris mostra come la comunicazione ha reso "fluida" la vita di ogni individuo, tanto da annullare la separazione tra vita familiare e vita lavorativa, tanto che ha reso difficile separare gli ambiti, anche più intimi, della propria esistenza.



Letteratura come esperienza di vita - La letteratura come esperienza di vita è un'altra delle tracce proposte ai maturandi 2015 per il saggio breve o articolo di giornale in ambito letterario.

Maturità. le tracce dei temi di Alessandra Rolla

Giannini: "In bocca al lupo a tutti" - "Meno materiali da leggere per ispirarsi e commentare le tracce e più concentrazione sulle tracce che sono sicura consentiranno a tutti di trovare la loro vocazione". Lo ha detto il ministro Stefania Giannini. Ricordando che quest'anno debuttano i nuovi indirizzi introdotti con la riforma Gelmini, il ministro ha sottolineato che quest'anno si è "cercato nella prova di italiano di rendere il lavoro più semplice ma anche più bello e affascinante". "In bocca al lupo veramente. Concentrazione. Il ripasso spero sia finito già da almeno 24 ore. Troverete sicuramente quello che fa per voi". E' il messaggio lanciato dal ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, agli studenti poco prima dell'apertura delle buste con le tracce dei temi della Maturità.



Incendio in scuola, salta l'esame - Sono state in tutto 500 le persone, quasi tutti studenti oltre ad alcune decine di docenti, evacuate a causa di un incendio scoppiato all'interno del laboratorio di fisica dell'istituto superiore Federici e Lotto di Trescore Balneario, nella Bergamasca. Nessuno è rimasto ferito: soltanto il tecnico addetto al laboratorio, un uomo di 46 anni, e' rimasto intossicato lievemente mentre tentava di domare con un estintore l'incendio, poi spento dai vigili del fuoco. I ragazzi sono stati trasferiti dalle aule alla palestra dell'istituto, come prevede il piano di evacuazione e dove sono stati informati che la prima prova si svolgerà il primo luglio.

Maturità, le voci degli studenti

Maturità, tutte le foto del primo giorno