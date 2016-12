Materie Maturità 2016: come prepararsi al meglio all'esame

E SE LA SECONDA PROVA FOSSE INTERNA? - Negli ultimi anni, il Miur ha sempre seguito la linea dell'alternanza, tranne per la Maturità 2015, quando alcuni prof di seconda prova sono stati interni e altri esterni a seconda dei diversi indirizzi. Come fare se il prof che è membro interno è proprio quello con il quale durante il percorso scolastico non c'è mai stato un buon rapporto? Il consiglio è quello di cominciare a mantenere un profilo basso: mancano ancora 4 mesi alla Maturità 2016 e bisogna sfruttarli al massimo per ingraziarsi colui che tanto si è odiato. Sicuramente se ne accorgerà e non vi renderà la vita facile, ma poi, in sede d'esame, apprezzerà i vostri sforzi e vi ripagherà. Non sarà forse piacevole per voi, ma l'esame di Stato è come una guerra e bisogna sfruttare tutte le armi che abbiamo a disposizione.



UNO SCONOSCIUTO ALLA PRIMA PROVA - Ciò che preoccupa molti maturandi è il caso di commissari esterni alla prima prova dell'esame di Stato. A questo punto, allora, quale traccia scegliere? Che stile utilizzare? Mostrare le proprie ideologie e passioni oppure nascondersi? Tra l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno avrete la fortuna di conoscere anche i nomi commissari esterni di maturità 2016 e, da quel momento, potrete mettere in gioco tutte le vostre capacità, informatiche e non, per saperne il più possibile. Secondo Skuola.net, comunque, l'importante è che siate sempre voi stessi: scegliete la tipologia nella quale pensate di poter dare il massimo, metteteci del vostro senza esagerare, cercate di non dilungarvi troppo e, soprattutto, tenete sempre sott'occhio la traccia, perché l'errore che non dovete assolutamente fare è andare fuori tema.



E IN CASO CONTRARIO? - E se anche quest'anno il Miur decidesse di confondere le acque e non seguire la logica dell'alternanza nella scelta dei commissari esterni della Maturità 2016? In questo caso dovreste approcciarvi alla prima e alla seconda prova con uno spirito del tutto diverso. Il vostro prof di Italiano lo conoscete bene, sapete quali sono gli argomenti che predilige e lo stile che apprezza di più, quindi potrete tentare di assecondarlo. Allo stesso modo, però, ricordatevi che lui conosce bene voi e non è detto che apprezzi un vostro cambio di linea dell'ultimo minuto. Quindi, anche in questa situazione, il trucco adatto è quello di tentare di migliorare i vostri rapporti in questi mesi che vi separano dall'esame senza cambiare troppo nello stile e nella forma. Per quanto riguarda la seconda prova, un commissario esterno potrebbe rivelarsi un'alternativa anche migliore: non vi conosce e quindi non potrà essere troppo pretenzioso. La traccia infatti, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi più tradizionali, non permette molta libertà di interpretazione, quindi un esterno in seconda prova che non conosce i metodi dei vostri prof e le vostre abitudini scolastiche, cercherà di non mettervi troppo in difficoltà. O almeno ce lo auguriamo.



KEEP CALM E... AFFRONTA L'ESAME - Ricordatevi che l'esame di maturità è una sfida, sì, ma non una tortura, e questo i professori lo sanno bene. Conoscono le vostre ansie e preoccupazioni, sono stati studenti a loro volta e hanno dovuto affrontare lo stesso scoglio che ora dovete affrontare voi. Perciò, in vista dell'uscita delle materie della maturità 2016 tenete bene a mente il consiglio più importante: mantenete la calma e pensate che la Maturità è solo un piccolissimo passo in avanti nella vostra crescita personale.