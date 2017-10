La classifica delle università più "social" d’Italia: svetta la Sapienza di Roma

Nell'era dei social network ecco una nuova classifica che misura il valore di un'università. Accanto ai tradizionali ranking del Censis o di Qs, VOICES from the Blogs si è voluto occupare degli atenei da un altro punto di vista. Non si parla di ricerca, numero di iscritti o di strutture, ma della presenza degli atenei in Rete. Sul Corriere della Sera sono stati pubblicati, in anteprima, i dati che saranno resi noti in autunno. Quanto se ne parla, chi ne parla e come se ne parla di un determinato ateneo? L'analisi completa si basa non solo sui post o i tweet, ma anche sulla presenza su forum e siti web: insomma, un'indagine digitale a 360°.