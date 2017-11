L'alternanza nei licei: luci e ombre secondo gli studenti

Alternanza al liceo, 1 su 3 resta a scuola

Ancora tanti i liceali che non escono da scuola e devono accontentarsi di fare un’alternanza ‘simulata’. In pratica, 1 su 3 non vede azienda (la media generale è di 1 su 4, per i professionali appena il 10%). Ma cosa fanno in aula? La maggior parte (36%) ha sviluppato un progetto di gruppo, il 14% ha simulato un’attività come se fosse in azienda. Ma quasi un terzo (31%) non si è ‘sporcato le mani’: il 18% si è limitato a partecipare a convegni e conferenze sul tema, il 13% ad incontri con imprese o esperti del mondo del lavoro. Per questo, 2 su 3 giudicano negativamente la gestione di questo strumento da parte del proprio istituto.



Anche chi va in azienda è deluso: il 50% non ripeterebbe l’esperienza

Ma quelli che, invece, sono riusciti a trovare un’azienda che li ospitasse, come si sono trovati? La metà esatta non ripeterebbe l’alternanza scuola lavoro così come l’ha fatta durante lo scorso anno (se invece si prende il campione totale, la media dei soddisfatti sale al 61%). Forse perché a loro sono mancati soprattutto i tre elementi che, in base ai racconti degli studenti degli altri indirizzi, rendono l’alternanza davvero positiva: la lunghezza dello stage, l’effettivo apprendimento e la ‘complicità’ dei professori.



La metà dei professori non giustifica i ragazzi quando tornano in classe

Molto interessante il dato relativo a quest’ultimo punto. I liceali sono quelli che si trovano di fronte gli insegnanti più intransigenti: solo il 53% è disposto ad aiutare o giustificare i ragazzi (magari spostando compiti e interrogazioni). Se ci soffermiamo sugli altri indirizzi le percentuali sono nettamente più alte: nel caso degli istituti tecnici i prof comprensivi sono il 62%, ai professionali addirittura l’88%.



Solo 1 su 4 passa più di 15 giorni in azienda

Ma, come detto, anche la durata del tirocinio è determinante. I liceali, però, sono quelli che restano meno giorni in azienda. Solamente un quarto di loro – 25% - riesce a passare più di 15 giorni in alternanza (ai professionali sono il 65%, ai tecnici il 47%). Per tutti gli altri (tra quelli che svolgono lo stage fuori da scuola) si va da un massimo di 14 giorni a un minimo di appena qualche ora. Il profilo delle aziende? Nel 56% dei casi sono pubbliche, nel 44% private. S’inverte, dunque, la prospettiva rispetto a tecnici e professionali dove sono soprattutto imprese private a organizzare percorsi di alternanza scuola lavoro.



Tirocini poco coerenti con studi e aspettative

Anche se, alla fine, la cosa fondamentale è il contenuto dell’alternanza. La stragrande maggioranza dei ragazzi dei licei (al pari degli alunni degli altri indirizzi) è stata coinvolta nell’attività lavorativa della struttura ospitante, a volte anche su compiti principali. Solo il 23%, però, l’ha trovata del tutto coerente con gli studi svolti a scuola o con i propri interessi personali o lavorativi (per gli alunni dei professionali il dato è del 57%, per i tecnici del 43%). Il 34% la giudica abbastanza in linea con le aspettative. Ma quasi la metà – il 43% - boccia con decisione l’esperienza.



Per i liceali l’alternanza è fine a sè stessa

Numeri compatibili con il livello d’insoddisfazione dei liceali quando si parla di alternanza. Prevedibile, quindi, che pochissime aziende (23%) abbiano chiesto ai ragazzi di rimanere in contatto per eventuali prospettive di lavoro future (nel caso dei professionali il dato schizza al 79%). E che il 34% dei liceali ritenga perfettamente inutile l’alternanza ai fini dell’ingresso nel mondo del lavoro (negli istituti professionali, a pensarla così, è solo il 6%).



Seguire l’esempio degli istituti tecnici e professionali

Tuttavia l’ottima performance conseguita dagli istituti tecnici e professionali sul tema alternanza scuola-lavoro lascia intravedere che anche i licei non possono che migliorare sul tema. Infatti, i primi già da diversi anni avevano iniziato ad introdurre questo tipo di esperienza nei percorsi curricolari; quindi, quando è scattato l’obbligo a seguito della Legge 107, sapevano già come estendere le buone pratiche a tutti gli studenti del triennio.