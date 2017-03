Due studenti su cinque non partono: i prof tirano il freno a mano

Poco più della metà degli studenti andrà in gita

Purtroppo, per molti ragazzi, quello della gita rimarrà solo un sogno. Tra ostruzionismi, paure e motivi economici quasi 2 studenti su 5 non riusciranno a partire per la sospirata vacanza. Ma qualcuno non vuole proprio rinunciarci, così ha deciso di organizzarla lo stesso per conto proprio; lo farà (o l’ha già fatto) poco meno della metà dei delusi: il 22% con i genitori, il 20% con gli amici. Il 58% di loro, al contrario, si è già rassegnato all’idea di rimanere a casa.



I fattori economici pesano fino a un certo punto

A pesare sul destino degli altri ragazzi, però, non ci sono solo aspetti prevedibili, primo fra tutti la mancanza di fondi a disposizione delle scuole per l’organizzazione delle gite. Solo nel 16% dei casi, infatti, ci sono motivi economici strutturali alla base della decisione di non far andare in gita gli studenti. E non è neanche per le condizioni in cui ultimamente versano molte famiglie: se solo il 6% degli intervistati dice che non andrà in gita perché inciderebbe troppo sul bilancio familiare, vuol dire che quasi la totalità dei genitori è disposta a rinunciare a qualcosa pur di far fare la vacanza scolastica al figlio.



Molti prof si rifiutano di accompagnare gli studenti

Il problema, semmai, è un altro e coinvolge direttamente i professori. Il 39% degli studenti che non partiranno, infatti, ci ha detto che la gita è saltata proprio perché i docenti si sono rifiutati di accompagnarli. Le ragioni possono essere diverse. Qualcuno, magari, non se la sente di avere la responsabilità di una classe intera; oppure sa già che qualche elemento gli creerà problemi; ma anche la mancanza di incentivi (soprattutto monetari) riconosciuti ai prof accompagnatori potrebbe aver giocato un ruolo decisivo.



Come si comportano i ragazzi in gita?

Troppi rischi probabilmente. Dai dati di una precedente indagine di Skuola.net emerge un quadro preoccupante: 1 studente su 10 dichiara di aver fatto uso di droghe (principalmente leggere), ma al triennio delle superiori questa percentuale si raddoppia. I più grandi si danno da fare anche con l'alcol, 1 su 3 ne confessa un abuso, mentre nella fascia 11-16 anni sono solamente 1 su 10. Se i più piccoli hanno più timore ad allontanarsi da soli dall'albergo di sera (1 su 10), alle superiori 2 su 5 ammettono la pratica. La stupidità invece non ha età: sia alle medie che alle superiori circa il 20 per cento dichiara di essersi esposto a situazioni rischiose per passare da una camera all'altra senza farsi scoprire dai professori.



Il terrorismo spaventa fino a un certo punto

Tra le altre cause di rinuncia al viaggio di istruzione, invece, è marginale la paura per il terrorismo internazionale: ha riguardato appena il 4% delle scuole. Mentre il 6% ci ha informato che la gita è saltata perché non è stato raggiunto un numero sufficiente di adesioni.



Italia meta preferita. Per i viaggi in Europa vincono le grandi capitali

Ma, come detto, la maggior parte degli studenti in gita ci andrà (o ci è già andata). Sì, ma dove? La metà di loro ha scelto l’Italia, gli altri si sono divisi abbastanza equamente tra gli altri Paesi europei, solo il 2% ha potuto permettersi vacanze fuori dal Vecchio Continente. Le mete più gettonate tra quelle non italiane? Berlino, Praga, Londra, Atene: sono loro le regine d’Europa con uno share compreso tra il 5 e il 10% dei partenti per mete fuori dal confine.



Si parte soprattutto per motivi culturali. Pullman e voli low-cost per gli spostamenti

A far pendere l’ago della bilancia verso una destinazione o l’altra non ci sono motivazioni apparentemente scontate. Ancora una volta si potrebbe pensare alla minaccia terroristica ma, dati alla mano, questa ha influenzato la decisione finale solo nel 18% dei casi; la scelta di Berlino (selezionata dal 10% degli studenti) ne è la dimostrazione. Più importanti altri fattori, soprattutto di tipo culturale: il 66% ha messo l’interesse storico della destinazione in cima alle priorità. In 1 caso su 4, invece, si è optato per mete che facessero risparmiare. Non stupisce, quindi, che il mezzo di trasporto più usato sia il pullman (47%), relegando al 10% l’uso del treno. Bene anche le compagnie aeree low-cost (20%) e i voli di linea (18%), probabilmente scelti soprattutto per i viaggi fuori dai confini italiani.