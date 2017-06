Da Michele Bravi a Tania Cagnotto, come sono andati i vip agli esami

I "secchioni"

Tra i Vip con un passato da secchione c’è certamente Michele Bravi che alla maturità ha portato a casa un bel 100 con lode. A scuola infatti era un "nerd" come lui stesso si è definito e lo ha dimostrato anche durante l’esame quando ha preteso che la commissione lo ascoltasse per un’ora e quaranta mentre esponeva la sua tesina. Neanche il simpatico web influencer che ama inserire un "h" alla fine di ogni parola è stato da meno. Andrea Pinna, nonostante non sia riuscito ad ottenere il massimo, si è diplomato con 80/100, punteggio di tutto rispetto, perché proprio l’ultimo anno di liceo iniziò ad affiancare allo studio anche il lavoro. Con lo stesso voto si è diplomato pure Gregorio Paltrinieri, orgoglio del nuoto italiano, che ha ricordato la maturità come “una delle prove più difficili dal punto di vista emotivo”. Un punto in più rispetto al campione olimpico lo ha ottenuto Daniele Incicco, voce dei La Rua, anche se in quinto collezionò il record di assenze.



Quelli che "la maturità non era una priorità"

Per chi ha iniziato a gettare le basi della propria carriera quando ancora si trovava tra i banchi di scuola, la maturità non è stata vissuta come una priorità. Lo sa bene Francesca Chillemi che affrontò l’esame dopo esser stata incoronata Miss Italia. Per lei infatti il quinto anno fu pieno di lavoro, dovuto ai numerosi impegni derivanti dalla vittoria del concorso. Grazie all’aiuto di un tutor, che l’affiancò nello studio, e al supporto dei suo insegnanti riuscì a prendere il diploma, anche se ha ammesso di non ricordare se con 67 o 68/100! Una maturità vissuta con una forte carica emotiva anche per Tania Cagnotto, dovuta però non all’esame bensì all’Olimpiade di Atene che si svolse proprio quell’anno. Per la campionessa quindi furono senza dubbio mesi impegnativi che le portarono l’ingresso nella finale del trampolino da 3 metri e un 67/100. Andò meglio allo Youtuber e conduttore Francesco Sole che chiuse il capitolo superiori con 77/100. Nonostante l’ansia, della maturità ha un bel ricordo: “un momento importante della vita”.



E chi preferirebbe dimenticarla

Se si chiede a Carlotta Ferlito che ricordo ha della maturità la sua risposta è immediata: “Da dimenticare”. La ginnasta, un vero e proprio vanto per l’Italia, non rivivrebbe infatti i mesi che hanno preceduto l’esame, caratterizzati da ansia e tanto studio. “Chiedetemi di fare due salti mortali alla trave e li faccio subito - dichiara - ma non rifare mai la maturità”. Non ama parlare della sua maturità neanche l’attrice Diana Del Bufalo e non c’entra il suo 60/100. All’orale, prima di iniziare a rispondere alle domande, intonò una canzone di Beyoncè alla commissione, dimostrando quindi quale direzione voleva dare alla sua vita!



C’è poi chi l’ha sostenuta due volte

Immagina di vivere lo stress e l’ansia causati dalla maturità per ben due volte. Lo sa bene Briga che ha dovuto affrontare l’esame di Stato non sola una volta appunto ma ha fatto il "bis". La prima infatti andò male, e non riuscì a superarlo. Il motivo? Trascorse l’ultimo anno studiando all’estero e al suo ritorno trovò il corpo docenti totalmente cambiato. La seconda volta, invece, andò meglio: può infatti vantare un 85/100.