Cento giorni alla Maturità: i dieci modi in cui fare festa

10. Pisa e il rito della lucertola

Appuntamento tradizionale a Pisa, per toccare la lucertolina di bronzo a due code, scolpita sulla porta centrale della cattedrale in Piazza dei Miracoli. Purtroppo oggi, per evitare che la piccola scultura si rovini, si opta per altri riti propiziatori, come i 100 giri attorno alla torre. Circa il 2% del campione passa i 100 giorni nella città toscana.



9. Viareggio e il rito dell’onda

Una percentuale simile di intervistati, circa il 3%, si è recato a Viareggio per poter scrivere sulla sabbia il voto atteso, aspettando che le onde sul bagnasciuga lo portino via e promettano, così, di poterlo ritrovare al momento del risultato finale.



8. In spiaggia

Se Viareggio è il luogo d’eccellenza per il rito dell’onda, qualsiasi litorale può promettere buona sorte. E allora è ancora il 3% a riversarsi in riva al mare, per una partita di beach volley o per scrivere sul bagnasciuga un bel 100.



7. Benedizione delle penne a San Gabriele

La penna usata durante le prove di maturità può ispirare idee e soluzioni, se benedetta al Santuario di San Gabriele – in provincia di Teramo – per i 100 giorni di Maturità. Lo sa bene il 3% del campione, che si trova già a destinazione.



6. Festa o concerto a scuola

Classico dei classici. Una band, un cortile e tanti maturandi, stop alle lezioni e il gioco è fatto. Un party a scuola è la scelta del 5% degli studenti intervistati, previo il benestare di prof e dirigenti.



5. Una giornata in maschera

Nuova tradizione, che da qualche anno spopola tra le classi, complici i social su cui postare in tempo reale foto e video. Si sceglie un tema, si confeziona il travestimento, ed ecco che la classe si trasforma. E’ il 6% degli studenti ad aver optato per questa soluzione. Che faccia avranno fatto i prof all’entrata?



4. La gita o il viaggio di classe

Cinque anni insieme sono lunghi: quale modo migliore di una gita tra compagni di classe per suggellare amicizie e ricordi? Il 9% degli studenti ha scelto di passare così la ricorrenza e, forse - in barba alle lezioni - è già in strada per un viaggio impossibile da dimenticare.



3. Raccolta fondi Scatole colorate e via!

Parte il giro per la città alla raccolta di “donazioni” per il finanziamento di viaggi o feste. Una tradizione che non muore mai e che coinvolge il 14% dei maturandi.



2. A cena con il prof

La classe è composta anche da quegli insegnanti che hanno lasciato il segno durante 5 lunghi anni di scuola. Come escluderli da un momento così importante? Ed ecco che una lunga tavolata che riunisce studenti e prof a cena è tra le soluzioni più gettonate: ben il 15% ha scelto questa opzione per celebrare i 100 giorni.



1. Interrogazioni e compiti in classe

I 100 giorni vengono una volta sola, è vero, ma in quinto non si scherza con il programma da terminare e i buoni voti da conquistare. E quindi? Studio e interrogazioni: sarà forse poco divertente, ma è questo il modo in cui la stragrande maggioranza degli studenti, circa il 40%, sta vivendo questa data indimenticabile.