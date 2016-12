Bonus di 500 euro: i 18enni potranno spenderlo su Amazon

Come ottenere il bonus su 18app

Per ottenere il bonus, i diciottenni devono registrarsi su www.18app.it entro il 31 gennaio 2017, e richiedere la propria identità digitale o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per farlo dovranno rivolgersi a uno dei quattro Identity Provider abilitati (InfoCert, Poste Italiane, Sielte e TIM), indicando indirizzo email, numero di cellulare, documento di identità valido e tessera sanitaria con il codice fiscale. Potranno completare l’identificazione tramite pc o di persona recandosi negli uffici dell’Identity Provider scelto.



Come usare il bonus su Amazon

Una volta rilasciato l’ID, potranno accedere a 18app.it per ottenere il bonus da 500 euro. Per l’utilizzo del buono su Amazon.it, bisogna prima creare buoni del valore di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito 18app.it, e poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito bonus18.it. Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal saldo 18app. I codici Amazon potranno essere quindi utilizzati per pagare i prodotti selezionati su Amazon.it in un’unica sola soluzione o in diverse occasioni, fino al 31 dicembre 2017.



Studenti entusiasti

La reazione degli neomaggiorenni non si è fatta attendere è stata subito positiva. O almeno è ciò che si può notare dal gruppo Facebook dedicato a 18app creato dal 18enne Tommaso Tosi, che ad oggi conta migliaia di membri. Un post pubblicato sulla bacheca del gruppo fa proprio riferimento alla possibilità di ordinare su Amazon: lo status ha raccolto centinaia di commenti di studenti che stanno letteralmente "saccheggiando" il popolare sito di e-commerce. E che non si dica che ai ragazzi non piacciono i libri.