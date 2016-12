Dal 3 novembre in vigore il bonus cultura per i neomaggiorenni

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del nuovo incentivo destinato ad avvicinare i giovani alla cultura. Il cosidetto "bonus cultura", usufruibile dal 3 novembre, sarà utilizzabile per attività culturali varie, dall'acquisto di libri e/o biglietti per cinema, teatro, concerti, alla visita di mostre, gallerie, parchi naturali, etc.