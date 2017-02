Amore social, a San Valentino per dichiararsi basta un post

Se immaginate gli adolescenti di oggi sempre connessi, postatori seriali, pronti a condividere col popolo della Rete (quasi) tutto quello che fanno e che pensano, avete ragione. Ma solo in parte. Perché quando si tratta di cose molto personali, anche le nuove generazioni lasciano intravedere un lato sorprendentemente romantico. Lo dimostrano i 4500 ragazzi che hanno risposto alla web survey di Skuola.net , lanciata in occasione di San Valentino per vedere come vivono i ‘nuovi innamorati’ questo giorno per loro così speciale.

Iniziamo col dire che non tutti festeggeranno San Valentino: tra gli intervistati, circa 2 su 5 si dichiarano fidanzati e, tra di loro, poco più della metà ha deciso di celebrare il giorno dell'amore. Il resto degli “impegnati” si dice contrario alla ricorrenza.



Tuttavia, tra chi ha deciso di celebrare il 14 febbraio, i social network avranno un ruolo importante: circa 1 su 4 di questi farà una dedica al proprio fidanzato/fidanzata usando la bacheca di un social. Il 14% infatti pubblicherà la fotografia più bella fatta con il proprio partner, 1 su 10 circa invece posterà una poesia romantica o una canzone. Una decisione, quella di usare il web, che comunque non lascerà deluso l’innamorato: il 28%, infatti, si aspetta di vedere sulla propria bacheca frasi d’amore per San Valentino.



Ma non è solo in questa data che l'amore viene "condiviso": il 27% degli intervistati complessivi confessa di aggiornare il proprio status quando inizia o si conclude una storia, anche se la maggioranza di loro lo fa solo per un rapporto importante. D'altra parte, la cosa non turba particolarmente chi è "spettatore" di tanto romanticismo. Il 70%, davanti alle dichiarazioni degli amici innamorati sui social, non prova fastidio e anzi si dice "contento per loro".



In questo tripudio social, non mancheranno però gli aspetti più "tradizionali" della ricorrenza, che mostrano il lato tenero dei più giovani. Il 65% di chi festeggia San Valentino ha deciso di fare al partner un regalo che dimostri il proprio amore, mentre il 35%, invece, vuole dedicare il 14 febbraio a coprire di attenzioni la propria dolce metà, passando del tempo insieme. Un giorno che, infine, per quasi 1 su 4 di loro sarà decisamente speciale: è la data scelta per vivere la ‘prima volta’ con la persona amata.