ZanzaMapp, creata in Italia l'App per localizzare e combattere le zanzare

Ad ideare l'App è stato il ricercatore Cesare Bianchi, futuro papà in cerca di un luogo al sicuro da zanzare possibili veicoli di virus pericolosi per le donne in gravidanza, come Zika. "Mi sono reso conto - ha detto - di come ci siano scarse informazioni pratiche su come gestire la presenza delle zanzare. Ho perciò deciso di mettere a frutto la mia esperienza, al servizio di un progetto come ZanzaMapp, utile per la comunita', e totalmente no-profit".



L'App è stata realizzata grazie alla collaborazione fra i dipartimento di Fisica e di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, con la start-up GH. Arricchita con i dati degli enti territoriali, l'App potrebbe essere il primo passo per una prima banca dati italiana sulla diffusione e la localizzazione delle zanzare. Attiva sulle piattaforme Android, iOS, Windows Phone, ma anche sui pc tramite il sito http://web.zanzamapp.it, raccoglie le segnalazioni degli utenti, che in seguito vengono incrociate con i dati scientifici.



E' possibile segnalare numero di zanzare rilevate, luogo e orario della rilevazione, ed eventualmente inviare una fotografia per l'identificazione certa della specie. Sono a disposizione schede informative per riconoscere le specie di zanzare e sui modi per come combatterle.