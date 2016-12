Un "bacio" dal cane è come lo yogurt: toccasana per le difese immunitarie

Salute a quattro zampe - Per verificare scientificamente la loro ipotesi, i ricercatori americani stanno reclutando dei volontari che abbiano più di 50 anni di età e la voglia di portare in casa l'animale domestico per un periodo di tre mesi. Ai partecipanti verranno effettuati tre controlli con metodi non invasivi, per valutare i cambiamenti nella flora intestinale e altri indicatori di benessere psico-fisico. Le spese veterinarie e per il cibo saranno a carico dei ricercatori e trascorsi i tre mesi sarà possibile adottare il cane. Per partecipare bisogna però non aver preso antibiotici nei sei mesi precedenti e non aver vissuto con un altro cane.



Un'ipotesi da verificare - "Ciò che esattamente vogliamo verificare è se il cane agisca come uno yogurt nell'avere un effetto probiotico" spiega Kim Kelly, una delle ricercatrici. "Pensiamo che i cani potrebbero funzionare come probiotici per migliorare la salute dei batteri che vivono nel nostro intestino. All'insieme di questi batteri, detto microbiota, è riconosciuto un ruolo sempre più importante per la nostra salute mentale e fisica, soprattutto con l'avanzare dell'età" ha aggiunto il dottore e ricercatore Charles Raison.