10 ottobre 2016 14:02 Tutti in piazza contro la cecità il 13 ottobre In occasione della Giornata mondiale della vista, la campagna “Salviamo gli occhi dal diabete” in 100 città italiane

Check-up oculistici gratuiti, tavole rotonde, incontri e tanto materiale informativo che sarà distribuito per far conoscere l’importanza della prevenzione. Queste le attività che si terranno il 13 ottobre, in circa 100 città, per la Giornata Mondiale della Vista.

L’evento, promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, vuole scongiurare soprattutto l’insorgere della retinopatia diabetica, considerata la maggior causa di cecità in età lavorativa. Solo in Italia colpisce un milione di persone, ma può essere evitata grazie a controlli periodici. I sintomi di questa patologia, infatti, compaiono tardivamente.

“Tutti – afferma Giuseppe Castronovo, presidente dell’Agenzia – devono recarsi dall’oculista. I controlli medici periodici sono essenziali soprattutto in caso di diabete”, malattia di cui, secondo gli ultimi dati OMS, soffrono 422 milioni di persone al mondo.

“Questa Giornata – prosegue – è una manifestazione di carattere sociale. D’altronde la vista non è solo il senso che amiamo di più, ma è anche la nostra finestra principale sul mondo”.